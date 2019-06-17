Рецидивист, убивший собутыльника в Новоалтайске, пойдет под суд

Новости 14.06.2019 16:10 350

Новоалтайский отдел следкома завершил расследование уголовного дела в отношении 63–летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в декабре 2018 года в помещении котельной одного из развлекательных заведений Новоалтайска, обвиняемый поссорился со своим 46-летним собутыльником и убил его несколькими ударами ножа (предположительно). Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сжег тело убитого в печи котельной и спрятал орудие убийства. Однако на месте преступления полицейские, расследующие безвестное исчезновение погибшего, обнаружили костные останки и следы крови.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе и за убийство. В настоящий момент он заключен под стражу, вину отрицает, однако следствием собраны достаточные доказательства совершения умышленного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) может достигать 15 лет лишения свободы.