Собственник «барнаульского разлома» поспешил с новым проектом?

Новости 14.06.2019 15:50 296

В Барнауле вновь развернулись споры вокруг строительства нового здания по адресу: улица Партизанская, 60. Неудачная застройка становится привычным явлением для этого места, ранее здесь демонтировали «разлом».

Главный специалист отдела строительства комитета по строительству и архитектуре Барнаула Никита Гончаров подтвердил «Политсибру» информацию о том, что администрация города требует прекратить строительство здания - «нелегала» на данном земельном участке.

«Администрация направила уведомление собственнику: остановить строительные работы, а также предоставить необходимые документы для получения разрешения на строительство здания. На данный момент отправлено предписание в адрес застройщика о демонтаже объекта, на его исполнение у владельца один месяц», - прокомментировал ситуацию Гончаров.

На сегодняшний день стройка снова «заморожена», площадка огорожена забором, на участке расположен недостроенный металлический каркас под обшивку панелями.

Строители ранее заявили, что это временное здание и для него не требуется разрешения на строительство. Мэрия в свою очередь уверена, что строящийся объект является капитальным, потому что оно прочно скреплено с землей.

Напомним, ранее собственниками участка являлись предприниматели Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниель Смит, кто сейчас владеет землей, неизвестно. Еще несколько лет назад здесь планировалось построить офисное здание, однако из-за финансовых проблем владельцев, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы.

В этом году барнаульский архитектор Михаил Шмидт предложил проект здания на месте снесенного в 2016 году «барнаульского разлома», соответствующие эскизы размещены на сайте его мастерской. Согласно проекту, на этом месте должно было появиться трехэтажное офисное здание с полукруглым витражным фасадом, который выходит на проспект Ленина.