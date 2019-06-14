Стало известно, кто выиграл выборы ректора АлтГУ

Новости 14.06.2019 16:33 1202

14 июня в АлтГУ прошли выборы ректора. Большая часть делегатов конференции проголосовало за врио руководителя вуза Сергея Бочарова. Он получил 133 голоса из 217 возможных.

Соперниками Бочарова были проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких (23 голоса) и завкафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра (51 голос), 10 бюллетеней оказались недействительными. Еще один кандидат, которому было по силам составить конкуренцию, оказался не допущен до выборов. Им стал завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин. Он не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ. Без объяснения причин.

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Напомним, 25 сентября 2018 года прежний ректор Сергей Землюков был избран президентом вуза. Врио ректора АлтГУ назначили директора офиса проектного управления Сергея Бочарова.

Отметим, последний раз выборы ректора в АлтГУ прошли в конце марта 2016 года. Тогда выиграл Сергей Землюков. С ним конкурировал только проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин, которого многие наблюдатели открыто называли «спарринг-партнером».

Стоит добавить, что нынешние выборы запомнятся не только тем, что до голосования оказался не допущен один из фаворитов. Пресс-служба АлтГУ в очередной раз показала себя с не самой лучшей стороны, не пустив в зал для голосования журналистов от нескольких СМИ.

В частности, речь идет о телеканале "ТОЛК". Редакция заранее направила уведомление с просьбой об аккредитации. Однако никакой реакции в ответ не последовало. А когда журналист прибыл на мероприятие в вуз, ему заявили, что "сомневаются в регистрации СМИ". После этого на место прибыли сотрудники полиции, чтобы разобраться, имеют ли право журналисты участвовать в освещении такого события.