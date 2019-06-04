Избирком определился с числом подписей для самовыдвиженцев, идущих на довыборы в АКЗС

Новости 14.06.2019 12:15 345

Крайизбирком опубликовал данные, касающиеся выдвижения и регистрации кандидатов по довыборам в АКЗС. Напомним, голосование назначено на 8 сентября. Речь идет об одномандатном округе № 2, который объединяет Ключевской, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы. Депутатом от этого округа был представитель «Единой России» Александр Гуков, скончавшийся 8 марта.

Ранее сообщалось, что затраты из бюджета на проведение кампании составят около 10 млн рублей. Общее число потенциальных избирателей в данных муниципалитетах составляет около 54,5 тысяч человек. Пока известно о кандидатах, которых выдвинет «Единая Россия» (Владимир Репкин), КПРФ (Флюр Хакимов) и «Справедливая Россия» (Наталья Лебедева). Ожидается, что за мандат поборется и представитель от ЛДПР. Не исключено, что на кресло в Заксобрании будет претендовать кто-то из самовыдвиженцев. Пока в СМИ озвучивалось имя Максима Банных.

Кого будут выбирать в Алтайском крае осенью 2019 года? Новости 04.06.2019 10:20 Главное внимание будет приковано к довыборам в АКЗС по одномандатному округу № 2 838

К слову, самовыдвиженцу придется собрать 1707 подписей избирателей для того, чтобы иметь шансы быть зарегистрированным кандидатом. Причем максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, представляемое в окружную избирательную комиссию, составляет 1877.

Проверке подлежат 854 "автографа" избирателей. Если количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составит 10% и более, то проводится дополнительная проверка еще 257 подписей.

Добавим, 27 июля является крайним сроком представления подписных листов и других документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. На проверку у избиркома должно уйти не более 10 дней. После чего будет принято решение о регистрации либо отказе в ней. Таким образом полный список кандидатов станет известен уже в начале августа.