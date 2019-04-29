Что случилось с выборами ректора в Алтайском медуниверситете?

Новости 14.06.2019 12:50 502

Подготовка к выборам ректора АГМУ по-прежнему затягивается – как стало известно «Политсибру», аттестационная комиссия Минздрава вернула документы кандидатов на переоформление, поскольку они оказались составлены с ошибками и не имели необходимых подписей.

Документы были направлены в министерство еще 29 апреля, в настоящий момент они исправлены, подписаны и вновь поданы в Минздрав. В связи с этим, аттестация кандидатов может состояться не раньше конца июня, а выборы тогда сдвинутся на осень, поскольку летом сотрудники, как правило, находятся в отпуске.

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«Политсибру» связался с одним из кандидатов на пост ректора АГМУ – Ириной Шереметьевой и попросил рассказать о том, какие недочеты нашлись в ее бумагах, вернувшихся из Москвы.

«У меня обнаружились две ошибки: во-первых, в документе сказано, что Совет ректоров (Алтайского края и Республики Алтай - прим. ред.) не дал одобрения моей кандидатуры, хотя это неправда – одобрение было дано, существует даже протокол этого заседания. Во-вторых, там было написано, что у меня имеются материальные взыскания, хотя на самом деле их не имеется – просто из документа исчезло слово «не» загадочным образом», - рассказала Шереметьева.

По ее словам, не представляется возможным выяснить, кто несет ответственность за срыв сроков, поскольку не до конца ясно, кто что заполнял и как «двигались» документы. В данный момент все претенденты ожидают вызова в Москву на аттестацию. «Политсибру» продолжит следить за развитием событий.

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Напомним, на должность руководителя вуза претендуют действующий ректор Игорь Салдан, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков и проректор по учебной работе Галина Бородина.

Ранее Минздравом тщательно проверялись все дипломы, связанные с получением дополнительного образования. По результатам этой проверки утратил статус один из претендентов на пост ректора – директор НИИ биологической медицины АлтГУ Вячеслав Лампатов.