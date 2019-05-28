Алтайские конструкторы-самоучки создали копию легендарного Т-34

Новости 14.06.2019 14:05 174

Конструкторы-самоучки из алтайского села Шипуново создали копию легендарного танка Т-34, пишет «АиФ на Алтае».

В алтайском селе появился целый парк тяжелой боевой техники. Все его экспонаты выполнены в натуральную величину. Самоходные установки, штабные грузовые и легковые автомобили, пушки времен войны собрали местные энтузиасты - Владимир Малахов, Валерия Политова и Иван Гончаренко.

Известно, также умельцы конструировали американского Студебеккера, который поставлялся по ленд-лизу в военное время. На его базе построены легендарные «Катюши». В прошлом году мастера решили заняться легендарным танком Т-34.

Как создавался танк

Точную копию Т-34 было решено создать, чтобы восстановить историческую справедливость. Дело в том, что проектировщикам захотелось показать именно этот танк, о котором мало кто знает.

«Когда люди говорят про 34-ый, в основном имеют в виду, Т-34 85, который стоит на постаменте у «Мира». Но он практически не принимал участия в битвах на территории советского союза, а уже добивал врага. А вся тяжесть войны легла на его предшественника Т-34 с коротенькой пушкой 76 миллиметров, с небольшой башней производства 1939 года. Мы решили восстановить историческую справедливость», - отметил руководитель клуба «Боевая колесница» Владимир Малахов.

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Над созданием танка работали больше девяти месяцев. Мастера реконструировали его по чертежам сталинградского завода. Конструкторы обратили внимание на то, что ходовая часть – единственная не родная деталь, ее взяли с артиллерийского тягача АТТ, разработанного в 1948 году. Все остальное мастера вырезали из металла, железа и стали.

Важно, двигатель умельцы нашли через свои каналы, его установили, но не собрали до конца. На сегодняшний день танк, скорее монумент, а не действующая реконструкция. Мастера уделяли больше внимания внешнему сходству, поэтому даже цвет танка максимально приближен к оттенкам оригинальной модели.

Коллекцию шипуновских мастеров в прошлом году задействовали в репродукции боевых действий на Днепре. В Шипуново собрались 119 человек из разных исторических клубов Барнаула, Бийска, Омска, Томска и Новосибирска. Исторический фестиваль планируют повторить в ближайшее время.