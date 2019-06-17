В Алтайском медуниверситете открыли новое стоматологическое отделение

Новости 14.06.2019 11:40 178

13 июня, накануне Дня медицинского работника, на третьем этаже Консультативно-диагностического центра АГМУ торжественно открылось новое стоматологическое отделение.

Отделение успешно прошло все положенные проверки и получило лицензию на осуществление деятельности. Здесь гражданам бесплатно оказывается широкий спектр стоматологических услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Услуги включают терапию и лечение зубов, профессиональную гигиену полости рта, профилактические мероприятия.

«Накануне профессионального праздника медицинских работников мы открываем новое подразделение университета – стоматологическое отделение, которое станет хорошим подарком не только для жителей Барнаула, но и всего Алтайского края. Открытие отделения позволит оказывать квалифицированную стоматологическую помощь населению края и будет способствовать повышению качества образования наших выпускников, молодых врачей. Стоматологический факультет постепенно расширяется, сейчас мы набираем 150 студентов, в планах – увеличить их количество до 200», – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан, призвав пациентов вести здоровый образ жизни и не пренебрегать профилактическими осмотрами, чтобы не допускать осложнений.

Главный внештатный стоматолог Алтайского края, главный врач краевой стоматологической поликлиники Олег Ковалев назвал открытие стоматологического отделения АГМУ знаменательным событием.

«Алтайский медицинский университет постоянно развивается, привносит новации в наше здравоохранение. В вузе проведена большая работа по открытию стоматологического отделения. Кроме социально значимой функции оказания медицинской помощи в рамках системы ОМС, есть и дополнительная – это расширение клинической базы для врачей- стоматологов – будущих выпускников и ординаторов вуза, где они под руководством своих преподавателей, ассистируя им, смогут шире постигать сложные проблемы. В последующем это позволит им пройти более быструю адаптацию уже в практическом здравоохранении. С включением в лечебный и учебный процесс данного подразделения значительно будет повышаться качество образования и качество оказания медицинских услуг».

К Дню медицинского работника и в честь открытия нового стоматологического отделения АГМУ провел стоматологическую акцию для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста, многодетных родителей и социально незащищенных категорий населения. В течение дня участники акции, записавшиеся на прием, получали бесплатные консультации профессоров, ведущих специалистов стоматологического факультета и стоматологической поликлиники вуза, проводили профессиональную гигиену полости рта (включая снятие зубных отложений), онкоскрининг слизистых оболочек полости рта, направленный на выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Кроме того, пациентам предоставили возможность получить бесплатные рекомендации по дальнейшему лечению и записаться на последующий прием к стоматологу.

«На приеме получила консультацию по дальнейшему лечению пародонтоза, с которым мучаюсь много лет, сделала чистку. Очень внимательный специалист, предложила новые препараты, назначила повторный прием. Поликлиника очень уютная, атмосфера доброжелательная», – поделилась впечатлениями после приема жительница Барнаула Светлана Устинова, принявшая участие в профилактической акции.

Записаться на прием в новое стоматологическое отделение можно по телефону: (3852) 566-880.