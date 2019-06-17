Алтайский филиал Россельхозбанка примет участие в Дне Сибирского поля

Новости 14.06.2019 13:10 168

19-20 июня Алтайский филиал Россельхозбанка примет участие в главном сельскохозяйственном мероприятии года – «Дне сибирского поля-2019» в восьмой раз.

Филиал планирует активно представить Банк на главном аграрном событии края. На консультационной площадке будут работать специалисты филиала по разным направлениям бизнеса, а также по розничным продуктам. Руководство филиала планирует провести деловые встречи с клиентами и партнерами Банка, а также с потенциальными клиентами.

«Для нас День поля - одно из основных аграрных событий, происходящих в регионе, т.к. наш Банк в большей степени ориентирован именно на клиентов аграрного сектора экономики. Только в текущем году банк профинансировал аграриев региона на 2,5 млрд рублей. Мы рады будем видеть на своей выставочной площадке всех участников и гостей Дня поля», - отметил заместитель директора филиала Николай Бойко.