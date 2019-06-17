Названы лучшие и худшие управляющие компании Барнаула

Новости 14.06.2019 10:50 155

Рейтинг эффективности работы организаций в сфере управления многоквартирными домами составила Сибирская генерирующая компания по итогам пяти месяцев 2019 года. Специалисты подсчитали долги за тепло и горячее водоснабжение жителей Барнаула.

Самый высокий процент собираемости у управляющей компании «Интуитум» - 98,1%. Хорошего результата добились также следующие УК: «Фирма ПЖЭТ-2», «Центр жилищно-коммунального развития», «Южком-Сервис» и МУП «ЖЭУ № 30».

«Если в выборе управляющей организации опираться на критерий ответственности компании в перечислении платежей, то верный выбор сделали жители 677 многоквартирных домов Барнаула. Это 22% от общего числа многоэтажек в краевом центре», - отметили в СГК.

Отрицательной можно назвать работу только пяти управляющих организаций: «Индустриальная», «Наследие», «Трест», «ЕТРО» и «Столица». Процент собираемости у них колеблется в диапазоне от 69,7% до 82,7%.

Стоит отметить, всего за перечисленными управляющими организациями, обслуживающими барнаульцев, числится долгов почти на 142 млн рублей. Обслуживают они 175 домов.

