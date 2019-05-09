«Деньги не всегда используются по назначению»: губернатор признал провал капремонта в Омской области

Новости 14.06.2019 11:05 162

Глава Омской области Александр Бурков заявил, что регион не справился с реализацией программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данное заявление омский губернатор сделал во время отчета о работе правительства перед депутатами регионального парламента.

«В программе капитального ремонта в 2018 году приняло участие 362 дома. Но в рамках программы было запланировано намного больше. В 2018 году мы с программой не справились. Она сегодня провалена. Кадровые решения по этому вопросу мною были приняты. Нам необходимо наверстывать упущенное, учитывая новые требования федерального законодательства по разработке проектно-сметной документации и отбору подрядных организаций», - сказал Бурков.

За год доходы омского губернатора увеличились почти вдвое Новости 09.05.2019 14:43 В 2017 году доход губернатора составил 3,8 млн рублей 411

Также Бурков отметил факты нецелевого использования средств граждан, находящихся на спецсчетах. Общая сумма этих средств превышает 1 млрд рублей. По словам губернатора, их следует направить на капремонт.

«Предварительная информация показывает, что эти деньги не всегда используются по назначению. Вместо капитального ремонта средства граждан порой направляются на текущий ремонт или на благоустройство дворов, что идет в нарушение законодательства», - отметил глава региона.

По данным правительства Омской области, региональная программа капремонта многоквартирных домов действует с сентября 2014 года и охватывает более восьми тысяч домов. Отремонтированы пока только две тысячи. Из них в 1500 домов сделан ремонт крыши, в 75 заменено лифтовое оборудование, в 176 – инженерные системы и коммуникации, в 175 – фасады, в 4 – подвалы, в 3 – фундаменты. Общая стоимость работ составила чуть менее 4 млрд рублей.

Мусорная реформа в Омске: появились первые «жертвы» Новости 04.06.2019 8:45 1 июня омская компания «Чистый город» прекратила вывоз мусора 294

В настоящий момент в 6 тыс. 779 домах собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора. По данным на 30 мая строительно-монтажные работы на сумму более 2 млрд рублей проводятся в 693 домах. Это рекордный темп за все время реализации программы. По 851 объекту сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. В том числе по 324 единицам лифтового оборудования, которое планируется заменить в этом году.