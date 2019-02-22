За составление сметы по реконструкции бийского стадиона предлагают 7,6 млн рублей

Новости 14.06.2019 9:55 299

11 июня в Бийске начался прием заявок на участие в тендере на разработку проектно-сметной документации для реконструкции стадиона «Прогресс». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заявки будут рассмотрены 10 июля. Стоимость составления проектно-сметной документации составляет более 7,6 млн рублей. Источники средств: городской, краевой и федеральный бюджеты. Будут учтены: квалификация сотрудников фирм-участниц, опыт и репутация, а также финансовые возможности самих организаций, и предложенная цена контракта. Смета должна быть составлена до конца года, а в 2020 году планируется уже начать работы.

На стадионе планируется создать крытый каток с искусственным льдом, футбольное поле (также с искусственным покрытием) и электронное табло на нем, трибуны на три тысячи человек, а также беговые дорожки, площадки для легкоатлетов и теннисные корты. Кроме того, на стадионе запланирована установка чаши олимпийского огня, а также обустройство гостиницы и парковки на 180 машиномест.