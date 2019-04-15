О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Девушка попала в реанимацию в Горном Алтае после того, как над ней надругался знакомый

Новости
139
0

В Майминском районе Республике Алтай задержан мужчина, совершивший "насильственные действия сексуального характера" в отношении своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранним утром 12 июня жителями жилмассива Алгаир в селе Майма на улице обнаружена лежащая на земле девушка с телесными повреждениями. Установлено, что над 18-летней потерпевшей надругался ее 21-летний знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Молодые люди вместе находились в гостях, а когда закончилось застолье, девушка легла спать. Проснувшись утром, она поняла, что молодой человек ушел и отправилась за ним. На улице подозреваемый нанес девушке удары по лицу и телу, и, подавив ее сопротивление, совершил в отношении нее действия сексуального характера. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Насильника из Барнаула осудили за надругательство над детьми из малоимущих семей

Насильника из Барнаула осудили за надругательство над детьми из малоимущих семей

Новости

Его приговорили к 13 годам 4 месяцам лишения свободы

620

Утром потерпевшая доставлена в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, где сейчас находится в реанимационном отделении.

Подозреваемый задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, указывающие на его причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Политсиб.ру