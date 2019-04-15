Девушка попала в реанимацию в Горном Алтае после того, как над ней надругался знакомый

Новости 14.06.2019 10:15 139

В Майминском районе Республике Алтай задержан мужчина, совершивший "насильственные действия сексуального характера" в отношении своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранним утром 12 июня жителями жилмассива Алгаир в селе Майма на улице обнаружена лежащая на земле девушка с телесными повреждениями. Установлено, что над 18-летней потерпевшей надругался ее 21-летний знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Молодые люди вместе находились в гостях, а когда закончилось застолье, девушка легла спать. Проснувшись утром, она поняла, что молодой человек ушел и отправилась за ним. На улице подозреваемый нанес девушке удары по лицу и телу, и, подавив ее сопротивление, совершил в отношении нее действия сексуального характера. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

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Утром потерпевшая доставлена в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, где сейчас находится в реанимационном отделении.

Подозреваемый задержан, в ходе допроса дал признательные показания. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, указывающие на его причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.