«Эффект домино». Алтайские застройщики обращаются в инспекцию за «льготой»

Алтайская инспекция строительного и жилищного надзора приступила к анализу заявлений застройщиков о готовности проектов строительства.
Напомним, по новому закону с 1 июля 2019 года строительная отрасль переходит на проектное финансирование. Исключение сделано для проектов, находящихся в высокой степени строительной готовности.
Застройщики в целом оценили законодательные новшества и ситуацию в строительной отрасли пессимистично
Поясним, застройщик вправе продолжить деятельность без использования счетов эскроу, если количество заключенных договоров долевого участия в строительстве не менее 10 % от общей площади жилых и нежилых помещений. Либо в том случае, если степень готовности проекта строительства составляет не менее 30%.
Именно для подтверждения соответствия установленным критериям алтайские застройщики обратились в инспекцию с заявлениями о готовности проектов. При положительном решении они и дальше смогут привлекать денежные средства дольщиков без эскроу-счетов.
Кстати, инспекцией разработаны методические рекомендации по вопросу получения застройщиками заключения о соответствии многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости критериям.
Строительные компании имеют в своем распоряжении большое число «долевок», возводить которые начинали еще по старым правилам
Таким образом, власти намерены отказаться от «долевки» и перейти к проектному финансированию строительства.
Барнаульский архитектор Александр Деринг согласен, что цель у федерального закона, казалось бы, благая - убрать с рынка недобросовестные компании и тем самым обезопасить дольщиков. Но новые правила игры по силам далеко не всем компаниям в городе.
«В проигрыше останутся не только застройщики-строители, но и проектные фирмы. В этом бизнесе дела идут итак скверно. А будет еще хуже. Это эффект домино», - прокомментировал ситуацию Деринг.