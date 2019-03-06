«Эффект домино». Алтайские застройщики обращаются в инспекцию за «льготой»

Новости 14.06.2019 7:40 183

Алтайская инспекция строительного и жилищного надзора приступила к анализу заявлений застройщиков о готовности проектов строительства.

Напомним, по новому закону с 1 июля 2019 года строительная отрасль переходит на проектное финансирование. Исключение сделано для проектов, находящихся в высокой степени строительной готовности.

«Те, кто первыми перейдут на эскроу-счета - покойники»: алтайские строители рассказали, что ждет рынок после 1 июля Новости 06.03.2019 13:50 Застройщики в целом оценили законодательные новшества и ситуацию в строительной отрасли пессимистично 2423

Поясним, застройщик вправе продолжить деятельность без использования счетов эскроу, если количество заключенных договоров долевого участия в строительстве не менее 10 % от общей площади жилых и нежилых помещений. Либо в том случае, если степень готовности проекта строительства составляет не менее 30%.

Именно для подтверждения соответствия установленным критериям алтайские застройщики обратились в инспекцию с заявлениями о готовности проектов. При положительном решении они и дальше смогут привлекать денежные средства дольщиков без эскроу-счетов.

Кстати, инспекцией разработаны методические рекомендации по вопросу получения застройщиками заключения о соответствии многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости критериям.

Алтайские застройщики «взбунтовались» против перехода на эскроу-счета Новости 24.02.2019 13:58 Строительные компании имеют в своем распоряжении большое число «долевок», возводить которые начинали еще по старым правилам 1551

Таким образом, власти намерены отказаться от «долевки» и перейти к проектному финансированию строительства.

Барнаульский архитектор Александр Деринг согласен, что цель у федерального закона, казалось бы, благая - убрать с рынка недобросовестные компании и тем самым обезопасить дольщиков. Но новые правила игры по силам далеко не всем компаниям в городе.