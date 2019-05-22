Следком возбудил дело по факту ЧП на барнаульской конюшне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травмы головы 15-летней спортсменки на учебно-опытной конеферме «Алтайского государственного аграрного университета».
Как сообщает Следком, трагедия произошла днём 19 мая 2019 года в пригороде Барнаула на территории конюшни, которая находится в поселке Центральный.
Ранее сообщалось, что жеребец сбил спортсменку с ног. Вероятно, животное внезапно испугалось резкого звука или движения.
По данному факту проводится проверка
«В результате нарушений, допущенных работниками конефермы, спортсменка стала самостоятельно выводить жеребца на прогулку, не удержав которого упала на бетонный пол и получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, причинившей тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал источник «Политсибру», врачи ввели пострадавшую в искусственную кому, чтобы сделать сложную операцию. В настоящее время девочка пришла в себя, но находится в больнице.
В скором времени будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности всадников. Назначена судмедэкспертиза.