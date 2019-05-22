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Следком возбудил дело по факту ЧП на барнаульской конюшне

Новости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травмы головы 15-летней спортсменки на учебно-опытной конеферме «Алтайского государственного аграрного университета». 

Как сообщает Следком, трагедия произошла днём 19 мая 2019 года в пригороде Барнаула на территории конюшни, которая находится в поселке Центральный.

Ранее сообщалось, что жеребец сбил спортсменку с ног. Вероятно, животное внезапно испугалось резкого звука или движения. 

ЧП на барнаульской конеферме: 15-летняя спортсменка впала в кому

ЧП на барнаульской конеферме: 15-летняя спортсменка впала в кому

Новости

По данному факту проводится проверка

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«В результате нарушений, допущенных работниками конефермы, спортсменка стала самостоятельно выводить жеребца на прогулку, не удержав которого упала на бетонный пол и получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, причинившей тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал источник «Политсибру», врачи ввели пострадавшую в искусственную кому, чтобы сделать сложную операцию. В настоящее время девочка пришла в себя, но находится в больнице.

В скором времени будет дана юридическая оценка действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности всадников. Назначена  судмедэкспертиза. 

 

Автор: Политсиб.ру