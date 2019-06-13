Стало известно, кто получил спорные автобусные маршруты в Барнауле

Новости 13.06.2019 19:00 433

Автобусные маршруты № 18 и № 58, на которых ранее работали предприниматели Антон Еньшин и Евгений Падеров, без борьбы достались перевозчику ООО «Командирское», оказавшемуся единственным, подавшим заявку. Между тем до сих пор длится судебная тяжба между мэрией Барнаула и УФАС относительно законности передачи маршрутов.

Вновь, как и месяцем ранее, мэрия отдала лот без проведения конкурса. Напомним, что до этого лишился нескольких маршрутов перевозчик «Агас-Транс», проработавший более 10 лет. В обоих случаях мэрия определяла нового перевозчика без конкурса, причем уведомления принимались в течении очень короткого промежутка времени, а информация о начале процедуры размещалась на сайте города рано утром. Вмешательство УФАС несколько замедляло процессы, однако маршруты в конце концов переходили к новому перевозчику.

Барнаульская мэрия без конкурса разыграет автобусные маршруты, судьбу которых до сих пор решает суд Новости 13.06.2019 12:10 Барнаульские автобусные маршруты № 18 и № 58 снова попробуют отдать без проведения открытого конкурса 556

Скандалов с маршрутами было достаточно: антимонопольщики обнаруживали нарушения, выдавали предписания, стороны подавали друг на друга в суд, автобусы ООО «Командирское» весной обстреливались неизвестными из пневматического оружия. Однако ни к каким изменениям это не привело.

Отметим, что автобусы, курсирующие по маршрутам № 18 и № 58, являются транспортными средствами малой вместимости. В последнее время горожане стали обращать внимание на снижение в Барнауле количества больших автобусов и соответственно рост микроавтобусов (суммарная численность достигает примерно 1200 ТС). Компании, уверенной, что она сможет занять определенные городские маршруты, гораздо легче закупать «Газели», условно, за 1 млн рублей, чем вкладываться в автобусы, стоимость которых в десять раз выше.