Кредитный портфель ВТБ «двух Алтаев» превысил 53 млрд рублей

Новости 13.06.2019 18:35 188

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам первого квартала 2019 года увеличился на 7% и достиг 53,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель на отчетную дату составил 37 млрд рублей (рост к началу года +9,7%). Наибольший прирост произошел в сегменте ипотечного кредитования: по итогам квартала портфель превысил 19 млрд рублей , что на 15% выше аналогичного показателя начала года. Портфель кредитов наличными вырос на 5% и достиг 15,3 млрд рублей.

За первый квартал ВТБ предоставил частным клиентам более 4,5 млрд рублей заемных средств, что на 39% больше, чем годом ранее. При этом более половины выдач занимают кредиты наличными. Всего с начала года банк в регионе выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 55%), кредитов наличными – на 2,6 млрд рублей (рост 31%). В сегменте автокредитования объем выдач увеличился на 11% до 123 млн рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам трех месяцев достиг 16,5 млрд рублей. В его отраслевой структуре наибольшую долю занимают компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (25%), далее следуют предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (19%), сферы торговли (17%).