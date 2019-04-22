«Партия ветеранов России» отказалась от выборов в алтайский сельсовет

Новости 13.06.2019 17:30 331

23 июня состоятся дополнительные выборы в Крутишинский сельсовет Шелаболихинского района. В состав сельсовета входит 11 депутатов, однако самовыдвиженец Вера Суворова сложила полномочия в момент декларационного кризиса. Теперь на ее место претендуют пятеро кандидатов. Причем, изначально их было шестеро, однако представитель «Партии ветеранов России» Юрий Ухин (48 лет) от участия отказался.

Кандидатом от КПРФ стала воспитательница детского сада Наталья Чупина (40 лет), «Единая Россия» выдвинула главного агронома АО «Крутишинское» Ивана Комаренцева (31 лет), от ЛДПР на выборы идет оператор АЗС Валентина Шабунина (36 лет), а от «Справедливой России» - временно неработающий Федор Жданов (40 лет). Учительница крутишинской школы Елена Мусохранова (56 лет) баллотируется в качестве самовыдвиженца.

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Помимо самой Крутишки, где проживает около тысячи человек, в сельсовет входят села Быково (68 человек) и Чайкино (250 человек), а также поселок Подгорный (около 300 человек).