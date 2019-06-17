В пригороде Барнаула отдыхающие нашли подростка без сознания

Новости 13.06.2019 18:05 234

Накануне 12 июня, в день России, на озере в барнаульском поселке Казенная Заимка без чувств обнаружили молодого человека. По словам очевидцев, двое подростков несли его на руках, а потом бросили и убежали. Свидетели инцидента предполагают, что парень потерял сознание после распития алкогольных напитков.

«Сначала тащил парень на плече, потом пытались с другим парнем нести. В итоге упали втроём. Затем один парень понёс на руках и просто отнёс за холм... Уложил его там. Остальные стояли на дороге… Думали что тот оклемался...а, оказалось, он около часа лежал там», - прокомментировал интернет-пользователь в паблике «Инцидент Барнаул».

Спустя некоторое время на место ЧП приехал реанимобиль. По предварительной информации, попавший в больницу подросток пришёл в сознание.

Пользователи возмущены поведением детей и предполагают, что пострадавший был из компании, которая развлекалась за садоводством «Озерное». Очевидцы сообщили, что толпа подростков 12-ти лет распивали алкогольные напитки. Некоторые самостоятельно не могли встать.