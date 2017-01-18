Новую дорогу в Барнауле на Солнечной Поляне закончат строить к 2020 году

Новости 13.06.2019 19:15 215

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле продолжится строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов.

В 2016 году по заказу комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города «Алтайкоммунпроект» разработал документацию на строительство дороги по улице Солнечная Поляна от Павловского тракта до Энтузиастов. В этом же году был реализован первый этап строительства (от Павловского тракта до Жасминной).

"В проекте решены вопросы по строительству водоотвода, обеспечению организации безопасного дорожного движения, обустройству устойчивой дорожной одежды. Проект прошёл экспертизу, выполнен по всем современным техническим требованиям и нормам", - рассказал руководитель проектной мастерской АО «Алтайкоммунпроект» Вячеслав Котов.

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Второй этап строительства (от Жасминной до Энтузиастов) за счет федеральных средств - более 147 млн рублей - рассчитан на 2 года. Работы выполняются ООО «Барнаульское ДСУ №4» с привлечением субподрядчика - ООО «Алтайдорстрой», информирует сайт города.

В настоящее время на участке уже расчищена полоса отвода от насаждений и кустарников, снят растительный слой для дальнейшей рекультивации. Также выполнены земляные работы по основной проезжей части, идет подготовка к укладке ливневой канализации.

По словам главного инженера ООО «Алтайдорстрой» Константина Моисеева, основной объем всех работ по данному участку будет выполнен в текущем году – порядка 90%. В 2020-м останется укладка верхнего слоя дорожного покрытия, нанесение разметки и т. д. Весь участок от Жасминной до Энтузиастов оборудуют освещением, поставят остановочные павильоны.

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За 2019-2020 годы будет выполнено строительство 814,8 м проезжей части шириной 15 м, состоящей из 4 полос движения, строительство тротуара, ливневой канализации длиной 617 м, сетей наружного электроосвещения и т. п.

"Строительство данного участка позволит перенаправить транзитный транспорт из микрорайона Солнечная Поляна, снизить транспортную загруженность улицы Попова и ряда других улиц, а также увеличить пропускную способность дорожной сети в районе строительства дороги", - отметил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.

Движение транспорта по новой дороге будет открыто в 2020 году.