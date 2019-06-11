Алтайский застройщик опроверг информацию о выходе на рынок Петербурга

Новости 13.06.2019 16:05 237

Один из крупнейших застройщиков Барнаула «ИСК Союз» не собирается осваивать рынок Петербурга – предположения о том, что строительная компания планирует инвестировать в объекты Северной столицы «раздуты» СМИ.

Как рассказали «МК на Алтае» сотрудники «ИСК Союз», у руководства не было идеи заняться бизнесом в Петербурге:

«Никаких земельных участков и заводов наше руководство там не приобретало, - уточнили в отделе маркетинга. - С чего местные журналисты так решили, непонятно. Мы развиваем рынок только в Алтайском крае и Новосибирске. А о планах расширения деятельности официально сообщаем сразу, как только принимаем решение».

Крупный барнаульский застройщик вышел на рынок Петербурга Новости 11.06.2019 9:55 Компания приобрела завод ЖБИ «Перспектива» во Всеволожском районе 1197

Ранее сообщалось, что барнаульская строительная компания якобы приобрела целый завод ЖБИ «Перспектива» во Всеволожском районе в начале текущего года и уже активно работает на предприятии. Причем гендиректор завода Андрей Семенов подтвердил смену собственников. По каким-то причинам ИСК «Союз» информацию отрицают.

Предполагалось, что реализовать проекты «ИСК Союз» собирается с участием компании «Петрострой»: в настоящее время она переделывает проект нового комплекса в Мурино на 70 тысяч кв.м под панели завода «Перспектива». Так, барнаульская компания может выйти на рынок в партнерстве с «Петростроем», взяв долю в проекте по бартеру.