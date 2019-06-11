Алтайский застройщик опроверг информацию о выходе на рынок Петербурга

Один из крупнейших застройщиков Барнаула «ИСК Союз» не собирается осваивать рынок Петербурга – предположения о том, что строительная компания планирует инвестировать в объекты Северной столицы «раздуты» СМИ.
Как рассказали «МК на Алтае» сотрудники «ИСК Союз», у руководства не было идеи заняться бизнесом в Петербурге:
«Никаких земельных участков и заводов наше руководство там не приобретало, - уточнили в отделе маркетинга. - С чего местные журналисты так решили, непонятно. Мы развиваем рынок только в Алтайском крае и Новосибирске. А о планах расширения деятельности официально сообщаем сразу, как только принимаем решение».
Компания приобрела завод ЖБИ «Перспектива» во Всеволожском районе
Ранее сообщалось, что барнаульская строительная компания якобы приобрела целый завод ЖБИ «Перспектива» во Всеволожском районе в начале текущего года и уже активно работает на предприятии. Причем гендиректор завода Андрей Семенов подтвердил смену собственников. По каким-то причинам ИСК «Союз» информацию отрицают.
Предполагалось, что реализовать проекты «ИСК Союз» собирается с участием компании «Петрострой»: в настоящее время она переделывает проект нового комплекса в Мурино на 70 тысяч кв.м под панели завода «Перспектива». Так, барнаульская компания может выйти на рынок в партнерстве с «Петростроем», взяв долю в проекте по бартеру.