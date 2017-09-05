Президент РФ повысил в звании руководителя алтайского следкома

Новости 13.06.2019 16:40 189

11 июня руководителю СУ СКР по Республике Алтай Эдуарду Новаковскому было присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим портал «Новости Горного Алтая» напоминает, что предшественник Новаковского Александр Стариков после трех лет работы в республике также получил должность генерал-майора. Вскоре после получения генеральского звания он был назначен руководителем следкома в Тульской области.

Сам же Эдуард Новаковский ранее руководил СУ СКР по Мордовии, будучи полковником юстиции. На нынешнюю должность он был назначен 21 августа 2017 года.