О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Президент РФ повысил в звании руководителя алтайского следкома

Новости
189
0

11 июня руководителю СУ СКР по Республике Алтай Эдуарду Новаковскому было присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим портал «Новости Горного Алтая» напоминает, что предшественник Новаковского Александр Стариков после трех лет работы в республике также получил должность генерал-майора. Вскоре после получения генеральского звания он был назначен руководителем следкома в Тульской области.

Сам же Эдуард Новаковский ранее руководил СУ СКР по Мордовии, будучи полковником юстиции. На нынешнюю должность  он был назначен 21 августа 2017 года.

В алтайском следкоме представили нового руководителя

В алтайском следкоме представили нового руководителя

Новости

449

Автор: Политсиб.ру