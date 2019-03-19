Полицейские ищут хозяина бойцовской собаки, напавшей на детей в Барнауле

Новости 13.06.2019 15:15 352

Полицейские в Барнауле разыскивают хозяина собаки, напавшей на двух детей на площадке по улице 50 лет СССР. Как сообщил источник «Политсибру» в правоохранительных органах, на данный момент проводится проверка.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что в полицию поступило заявление от двух родителей. В ближайшее время правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего: установят личность хозяйки нападавшей собаки.

«Заявления были приняты и зарегистрированы. На сегодняшний день проводится проверка по данному факту. Полиция ищет реальных владельцев собаки. Когда личность хозяина будет установлена, документы будут переданы в административную комиссию», - прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

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Ранее стало известно, что инцидент произошел на днях, 10 июня. Молодая девушка лет 18-ти гуляла со своей собакой около детской площадки. Как рассказали очевидцы «Катуни 24», собака сорвалась с паводка и побежала в сторону детей 6 и 9 лет.

К счастью, одной из девочек удалось забраться на крышу детского домика. Второго ребенка собака зажала внутри. Детей спасло то, что собака была в наморднике, однако обе девочки после случившегося находились в шоковом состоянии.

В настоящее время эта история активно обсуждается в Сети. Интернет-пользователи пишут, что собака известной породы – ротвейлер. Друзья хозяйки после инцидента отказались давать показания полиции и уверяли, что с девушкой они не знакомы.