Конференция молодых специалистов прошла в «Росводоканал Барнаул»

Новости 13.06.2019 15:45 187

В «Росводоканал Барнаул» была проведена III региональная научно-практическая конференция молодых специалистов. 11 сотрудников внесли свои предложения о том, как повысить эффективность работы предприятия и качество оказываемых им услуг.

«В барнаульском водоканале сложилась хорошая практика по внедрению проектов молодых специалистов. По итогам двух конференций внедрены четыре проекта. Это тот уровень, на который нужно ориентироваться всем участникам конференции: возможность принести предприятию реальную пользу», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

Участники предлагали проекты по внедрению новых технологий, оптимизации производственных процессов. Доклады были посвящены способам сокращения затрат на электроэнергию, рассматривались варианты продления сроков службы канализационных колодцев, внедрению современных технологий очистки воды.

Интересными были темы по организации мобильного видеонаблюдения на объектах водоканала и сокращению временных затрат при проектных работах. Одним из самых актуальных стал доклад на тему внедрения автоматического приема показаний счетчиков с использованием технологии распознавания голоса, который действует в водоканале с января.

Авторы четырех лучших работ представят предприятие на межрегиональной научно-практической конференции ГК «Росводоканал», которая пройдет в Тюмени.