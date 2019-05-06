Две крупные компании в Алтайском крае уличены в сговоре на 137 млн рублей

УФАС России по Алтайскому краю признало компании «Строй-Мастер» и СМУ «СпецСтройМонтаж» виновными в сговоре на торгах. Общая стоимость контрактов, которые разыгрывались без конкурентной борьбы, составила 137 млн рублей.
Обе фирмы специализируются на строительстве распределительных газовых сетей, модульных котельных, реконструкции водозаборных сооружений и водонапорных башен в Алтайском крае, Новосибирской области и Республике Алтай.
Установлено, что в течение трёх лет «Строй-Мастер» и СМУ «СпецСтройМонтаж» в ходе шести аукционов заранее определяли и согласовывали между собой победителя торгов и наиболее выгодный для себя предел снижения начальной максимальной цены контракта, сообщает пресс-служба УФАС.
Участники торгов отказались от конкурентной борьбы, что привело к искусственному поддержанию цен
Примечательно, что компании использовали разные схемы антиконкурентного поведения. Так, в 2015 году юрлица, находясь в разных экономических условиях, заявляли одинаковые ценовые предложения, в том числе и с существенным снижением, выигрывали торги, а впоследствии сотрудничали друг с другом в рамках поставки оборудования или выполнения субподрядных работ.
В 2016 году стратегия изменена на ценовую дезориентацию: одна из организаций предлагала низкую цену, имитируя участие в торгах, при этом заведомо зная, что в ходе рассмотрения второй части заявок не представит требуемые заказчиком документы, и, выбыв из борьбы, обеспечит победу второй фирме по максимально возможной цене.
В 2018 году компании вновь отказываются от самостоятельной ценой политики и, являясь единственными участниками аукционов, подают одинаковые предложения со снижением цены контракта на 0,5%, отказываясь от дальнейших действий.
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Факт нарушения оба ответчика не признали, объясняя совместную подготовку к аукционам привлечением к участию в торгах одного и того же уполномоченного лица, кроме того, компании указали на «ошибки» при проведении торгов. Однако доводы признаны несостоятельными, ввиду того, что своевременно претензий к оказанным им услугам у компаний не было, а появились они только в ходе расследования.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Кроме того, в негласном соглашении участвовали и две новосибирские компании