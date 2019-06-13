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Почему возможны сюрпризы на выборах ректора АлтГУ и причем тут профессор Тишкин?

Новости
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В ближайшую пятницу, 14 июня, в АлтГУ пройдут выборы ректора. На должность претендуют врио руководителя Сергей Бочаров, проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александр Мацюра.

Личность vs система

Не секрет, что большинство наблюдателей с самого начала считало, что выборы ректора сведутся к борьбе двух кандидатов - Сергея Бочарова и завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексея Тишкина. Первого активно поддерживает бывший ректор, а ныне президент вуза Сергей Землюков. Второго – часть преподавателей, недовольных положением вещей в университете.

Алексей Тишкин - единственный из всех кандидатов открыто выступил против порядков, сложившихся в вузе, открыто  вскрывал многочисленные проблемы университета, говорил о нездоровой атмосфере, царящей в альма-матер, и ее влиянии на коллектив.

Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ

Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ

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Основная борьба теперь, видимо, развернется между Сергеем Бочаровым и Александром Жидких

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Профессор остается в вузе одним из немногочисленных преподавателей, кто может позволить себе критиковать руководство университета - громкое имя ученого и заслуги перед АлтГУ являются в данном случае своеобразным «оберегом». Но как долго он будет сохранять Алексея Тишкина?

Сам Тишкин  ранее выражал сомнение в том, что ему позволят «баллотироваться» в ректоры, он был уверен, что его «зарубят» до голосования. Так и вышло. Алексей Алексеевич не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ. Без объяснения причин.

К слову, на прошлой неделе эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе для Счетной палаты назвали Министерство образования и науки и Министерство просвещения в числе самых «непрозрачных».

«Коллектив разделился на тех, кто рисует показатели, и тех, кто их выполняет»: профессор АлтГУ Тишкин – о нынешней ситуации в университете

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«Тупая» пропаганда для научной интеллигенции

На прошлой неделе был опубликован так называемый рейтинг эффективности российских ректоров. С легкой руки пиарщиков вуза врио ректора Сергей Бочаров оказался в пятерке лучших. По крайне мере именно так был озаглавлен материал на главной странице сайта АлтГУ. Невольно представляешь себе ряд имен, в который попал наш Сергей Бочаров – ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор «Вышки» Ярослав Кузьминов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор СпбГУ Николай Кропачев и рядом с ними Бочаров… Стоп.

Но если прочитать текст внимательно, оказывается, речь идет совсем о другой номинации – «новички, совершившие быстрый рывок». Деятельность руководителей вузов оценивали, опираясь на три критерия: показатели научной продуктивности, востребованность ректора государственными органами управления как эксперта и динамика развития вуза за последние шесть лет (2012-2018 годы). Очевидно, фундамент «рывка» Сергея Бочарова был подготовлен предыдущим ректором Сергеем Землюковым. Именно он и лоббировал на свое место Бочарова, чтобы сохранить свое влияние в вузе. При таком уровне протекции практически любой на месте Сергея Бочарова мог бы рассчитывать на почетное место среди «лучших новичков».

Сергей Землюков покинул пост ректора АлтГУ

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Жидких, Тишкин, Бочаров: кто станет новым ректором АлтГУ после «семилетки» Землюкова

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Выборы ориентировочно пройдут в первой половине июня

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Правда, для СМИ почему-то особой разницы не оказалось, и часть изданий озаглавили свои материалы так, словно Бочаров действительно вошел в Топ-5 лучших ректоров по всей России. Заметим, такие материалы в СМИ обычно размещаются на платной основе без каких-либо фактических правок.

Похоже, столь вовремя подоспевший рейтинг решили использовать как инструмент на выборах ректора, и он должен стать главным козырем Сергея Бочарова.

Однако все аргументы в пользу главного кандидата могут уйти в ноль, если его противники сумеют консолидироваться и провести протестное голосование за любого другого кандидата, допущенного к выборам на должность ректора. Раз допустили – все одинаково достойны. И тогда любой ректор – Жидких или Мацюра займут место в рейтинге ректоров и войдут в Совет при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам. Это положение обеспечит должность и статус АлтГУ, как опорного вуза.

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Кандидатов должен утвердить Ученый совет вуза

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Мы не стали спрашивать кандидатов, как они сами оценивают свои предвыборные кампании, что происходит внутри коллектива -  игра в поддавки или давление, но о  достижениях Мацюры и Жидких, которых, думается, за годы профессиональной деятельности хватает, ничего неизвестно.

Рассуждая о кандидатах, стоит обратить внимание на их предвыборные программы. Что они обещают вузу в случае своей победы, какие болевые точки выделяют, что намерены поменять в управлении университетом?

Программы кандидатов на должность ректора мало отличаются друг от друга.

Все обещают бороться с бюрократией, равномерно развивать факультеты, укреплять материально-техническую базу, увеличить финансирование, остановить отток абитуриентов за пределы региона, увеличить количество аудиторий и мест в общежитиях и   зарплату преподавателей. При этом в качестве ресурса рассматривают возможности нацпроектов и стратегию развития опорного вуза.

Выскажем крамольную мысль - для современного российского университета любой, кто станет ректором, будет действовать в первую очередь так, как от него будет требовать Минобрнауки. Это жесткое выполнение целевых показателей, в том числе в части привлечения дополнительных средств, оптимизация преподавательских ставок и дальнейшее сокращение набора по ряду гуманитарных специальностей и т. д.

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Выборы прошли 19 марта на очередной встрече руководителей вузов

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Однако очевидно, личные качества ректора все же многое определяют – там, где один посчитает ситуацию бесперспективной, другой будет биться, чтобы получить результат. Такие примеры известны в науке, бизнесе и власти. Завтра узнаем, кого в АлтГУ посчитают самым достойным.

Автор: Политсиб.ру