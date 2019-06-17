Эксперты рассказали о выборе банка для получения зарплаты

Новости 13.06.2019 13:50 150

Работник обратился с заявлением на смену банка для перечисления заработной платы. Компанией заключены только два договора с банками на зачисление заработной платы. Предусмотрена ли ответственность главного бухгалтера за отказ сотруднику в праве выбора банка для получения заработной платы?

Рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Каменщиков.

Прежде всего напомним, что одним из основных прав работника является его право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Согласно части третьей ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Конституционный Суд РФ в своих определениях от 26.04.2016 N 769-О, от 21.04.2005 N 143-О указал на то, что части третья и пятая ст. 136 ТК РФ направлены на обеспечение согласования интересов сторон трудового договора при определении правил выплаты заработной платы, на создание условий беспрепятственного ее получения лично работником удобным для него способом.

Таким образом, ст. 136 ТК РФ гарантирует работнику право на беспрепятственное получение заработной платы удобным для него способом. И право выбора соответствующей кредитной организации, и право ее замены принадлежат именно работнику, а не работодателю.

Если в данной ситуации работником была выбрана иная кредитная организация, на банковские карты которой работодателем не производится выплата заработной платы работникам, то работодатель не вправе отказать работнику в выборе данной кредитной организации.

Отказ работнику в выборе соответствующей кредитной организации может повлечь привлечение работодателя к административной ответственности.

Вопрос о привлечении главного бухгалтера, как должностного лица организации, будет решаться трудовой инспекцией и судом. Оценить перспективу такого решения административного и судебного органа мы не можем, так как нам неизвестны все обстоятельства дела.

По общему правилу в такой ситуации к административной ответственности привлекается руководитель организации, исходя из следующего.

Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об акционерных обществах" все вопросы руководства текущей деятельностью общества отнесены к компетенции исполнительного органа общества (директора, генерального директора).

Статьей 2.4 КоАП РФ установлено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно примечанию к указанной норме совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную ответственность как должностные лица.

По смыслу закона, наличие в обществе главного бухгалтера или иных работников, осуществляющих непосредственное начисление и выплату заработной платы, не освобождает руководителя от обязанности обеспечить выплату заработной платы и иных выплат, вытекающих из трудовых отношений.

Таким образом, в данной ситуации вопрос о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера за отказ сотруднику в праве выбора банка для получения заработной платы будет решаться трудовой инспекцией и судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела, должностных полномочий и наличия вины.