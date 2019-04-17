СМИ: в России могут увеличить тарифы на мусор в 2019 году

Новости 13.06.2019 11:35 283

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту, пишут «Известия».

В проект документа инициатива уже внесена. В случае ее одобрения повышение тарифов может составить порядка 5%. Эксперты считают, что увеличение платежей может вызвать социальную напряженность, но заниматься рекультивацией необходимо — в противном случае страну ждет мусорный коллапс.

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Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденные постановлением правительства. Сейчас документ не подразумевает включения в тариф трат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль.

С предложением скорректировать систему выступил возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В первую очередь суть идеи в том, чтобы законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду, пояснили в пресс-службе губернатора.

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Даже при европейском стандарте стоимости рекультивации — порядка $20 за квадратный метр — удорожание тарифа вряд ли превысит 5%, заверил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, участвующий в подготовке доклада Госсовета.

Россияне уже столкнулись с повышением тарифов на мусор в начале этого года. Оно было связано с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. До реформы россияне платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц с квартиры. С 1 января, по данным ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», средние расходы увеличились до 100–150 рублей, а общая сумма в квитанции на 1–2%.

Точных данных о том, сколько свалок в России необходимо рекультивировать, нет. Проект «Чистая страна» подразумевает восстановление земли на 200 объектах к 2024 году.

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В ряде федеральных округов мусорные полигоны уже заполнены, и если проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявлял в начале июня первый замгенпрокурора Александр Буксман. По его данным, как минимум в 10 регионах центральной России на начало года использовались полигоны, заполненные на 90% от проектной мощности.