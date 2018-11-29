Жители барнаульского поселка выступили против открытия развлекательного комплекса

Новости 13.06.2019 10:40 221

Развлекательный комплекс «Планеты Q» планирует на днях свое открытие в барнаульском поселке Борзовая Заимка. Жильцы близлежащих домов не обрадовались такому соседству, ведь громкая музыка мешает им спать. В ночь на 11 июня местные жители забили тревогу и вызвали полицию, пишет «Толк».

«После 22.00 у меня дома, который стоит в начале поселка, было слышно басы. В поселковом чате уже написали, что жильцы домов, которые стоят рядом с комплексом, вызвали наряды полиции. Я тоже написал заявление, как и многие», – рассказывает один из очевидцев.

Правоохранителям удалось добиться тишины только в час ночи, руководство клуба обвиняло «недовольных» в обмане, ведь комплекс еще не открылся. Так, уговаривать представителей развлекательного комплекса соблюдать закон и не шуметь после 22.00 пришлось около трех часов.

Выяснилось, что в заведении отмечали день рождения. Сотрудники клуба аргументировали тем, что это частная территория. Между тем, официальное открытие состоится якобы 15 июня.

«Нам говорят, что тут отмечают день рождения, поэтому «что хотим, то и делаем». Приехал второй наряд полиции. Жители просят сделать хоть что-нибудь, требования правоохранительных органов игнорируются. Потом мы смогли зайти на территорию комплекса, хотя охранник полицию не пускал. Слышим, что веселье, кто-то смеется. Долго велись переговоры, в конечном итоге музыку выключили. Официальное открытие комплекса, как нам сказали, в эту субботу. Что будет дальше – неизвестно», – отметила жительница, проживающая в поселке.

Против стройки выступило много людей. Местные жители уверены, что клуб построили незаконно: на территории, где разрешена только санаторно-оздоровительная деятельность. Кроме того, с ними никто не согласовывал строительство развлекательного комплекса. Жильцы намерены подать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Не с той «Планеты»?

Между тем управляющий комплекса выразил уверенность в том, что причина такого настроя жителей поселка – социальная ненависть. По его словам, 10 июня включали музыку на пробу, для того чтобы в итоге поставить защитный экран.

«Буквально в 22.15 уже пришли 10 человек. Они к этому готовились. Те люди, которых я не взял на работу администраторами – ну потому что они алкоголики, непотребные – собрались у ворот и вызвали полицию. Это не более чем вымогательство», – заявил управляющий.

Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время все проблемы с шумной музыкой будут устранены. Звук будет соответствовать стандартам Санэпиднадзора. Однако объяснить, почему замеры шума начались после 22.00 и завершились только в час ночи, мужчина не смог.

Развлекательный комплекс «Планета Q», как сказано в соцсетях, это большой подогреваемый бассейн, комфортабельные зоны отдыха с шезлонгами и зонтами, бары и кафе, коктейли и кальяны, караоке и ночной клуб, концертная площадка, сауна, банкетные залы, вечеринки у бассейна и все удовольствия лета 2019 в десяти минутах езды от центра.

Ответ от МВД

В пресс-службе регионального МВД подтвердили обращение жильцов поселка в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции было принято 23 заявления от жителей.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова рассказала, что сотрудники полиции пообщались с руководством клуба.

«Сотрудники полиции вынесли устное предупреждение и составили протокол. Протокол направлен в комиссию администрации п. Южный. Все, кто на данный момент этот комплекс отдыха строит, кто будет его эксплуатировать, действующее законодательство исполнять обязаны», - резюмировала она.

Напомним, нарушать тишину запрещается с 22.00 до 8.00 по будням, с 22.00 до 9.00 по субботам, воскресеньям, праздникам.