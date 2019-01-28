Суд вынес приговор барнаульцу за ложное сообщение о готовящемся теракте

Новости 13.06.2019 13:20 166

По словам помощника прокурора Индустриального суда г. Барнаула Ольги Ястребиловой, в январе 2019 года мужчина, распивавший спиртные напитки в магазине разливного пива, решил похулиганить и сообщить о готовящемся расстреле в барнаульском Лицее № 112.

Он позвонил по номеру «112» и высказал оператору центра обработки вызовов угрозу расстрела граждан, находящихся в образовательном учреждении. Получив указанное сообщение оператор, в соответствии с должностными инструкциями, передала его в дежурную часть по телефону «02». В связи с чем, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования, которые прибыв на место ничего подозрительного не обнаружили. Спустя час с момента поступления звонка мужчина был задержан, он все это время находился в том же магазине, распивая спиртное.

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По результатам рассмотрения дела, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.