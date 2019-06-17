Сенатор Белоусов: «Предложения регионов обогащают законодательство»

Новости 13.06.2019 9:50 150

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов сообщил коллегам по Палате регионов о том, что в Алтайском крае прошел форум «Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития Российской Федерации».

Данное масштабное мероприятие было организовано Советом законодателей РФ при Федеральном Собрании и проведено в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Парламентарий рассказал о том, что в работе форума приняли участие более 25 представителей федеральных структур, среди которых были сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители правительства России, руководители соседних и ряда европейских регионов.

Во время обсуждения заявленных вопросов повестки, звучали интересные предложения в программу. Так, например, председатель АКЗС Александр Романенко предложил, при распределении средств федеральной поддержки, учитывать такие показатели дифференциации регионов, как доля сельского населения, географическое положение, плотность населения, демографическую ситуацию в сельской местности в целом.

Как известно, 31 мая правительство такую программу приняло. Поскольку сама программа носит инициативный характер и разработана по поручению президента, законодателям особенно необходимо активизировать свою работу по её реализации, так как предложения для её совершенствования формируются именно в регионах, в сельских территориях, уверен Сергей Белоусов.