Исследование: на одно рабочее место в Барнауле претендует 43 человека

Новости 13.06.2019 10:10 721

Портал «Зарплата.ру» провел исследование барнаульских вакансий за период с начала года по 11 июня. Средний конкурс на одно рабочее место в Барнауле - 43 человека. Средняя заработная плата на начало июня в городе составляет 32 895 рублей.

Анализ охватывает 32 207 вакансий с января по май 2019 года.

Самой бурно развивающейся сферой оказалась муниципальная служба. Наибольший рост предложений (на 10 %) зафиксирован в мае. Количество вакансий в рубриках «Государственные службы, НКО» увеличилось на 128 %. Также значительное повышение можно увидеть в рубриках «Телекоммуникации и связь» – на 70 % и «Промышленность» – на 54 %.

«Несмотря на то, что летний период считается не самым удачным временем для поиска работы, мы рекомендуем кандидатам не прекращать искать работу мечты. Часто именно летом компании испытывают наиболее сильный кадровый голод и готовы идти на компромиссные решения в процессе найма сотрудников. Обычно в это время конкуренция между соискателями на одну вакансию резко падает, что повышает шансы на трудоустройство среди тех, кто не отдал предпочтение отпускам и постоянным вылазкам на дачу», – отметил Иван Чирков, бренд-директор портала «Зарплата.ру».

Наибольшее падение произошло в рубрике «Кадровые службы, HR, охрана труда» – к лету количество предложений снизилось на 74 %. Также ощутимо уменьшилось количество вакансий в «ИТ и Интернет» – на 73 % и в «Маркетинг, реклама, PR» – на 54 %.На 5,6 % больше стало размещаться резюме. Вдвое выросло их количество в рубрике «Маркетинг, реклама, PR».