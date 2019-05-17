Китайский автопром приходит на рынок Сибири

В этом году китайская марка Haval планирует открыть дилерские салоны в четырех городах Сибири: Красноярске, Кемерово, Новокузнецке и Томске. Об этом сообщает «Континент Сибирь».
Официальным дилером компании станет «Арсенал Груп», официально представляющая в регионе Nissan, Datsun, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Audi. Свой салон компания откроет уже в ближайший месяц.
Специалист по связям с общественностью Haval в России Светлана Лисицына сообщила, что Сибирь является для компании стратегически важным регионом, поэтому в нем планируется активно развивать дилерскую сеть.
«Помимо уже функционирующих дилерских центров в Омске и Новосибирске, мы планируем открыть центры в Кемерово и Новокузнецке. Также в планах до конца года есть появление нашего бренда в Томске. Уже в ближайший месяц будет открыт официальный дилерский центр в Красноярске на улице Авиаторов, соответствующий стандартам бренда Haval, а в июле начнутся продажи автомобилей», — пояснила представитель компании.
Весной компания «Сибтрансавто», также представляющая в городе GM-AvtoVAZ, UAZ, Lifan, стала официальным дилером Haval в Новосибирске.
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