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Китайский автопром приходит на рынок Сибири

Новости
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В этом году китайская марка Haval планирует открыть дилерские салоны в четырех городах Сибири: Красноярске, Кемерово, Новокузнецке и Томске. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Официальным дилером компании станет «Арсенал Груп», официально представляющая в регионе Nissan, Datsun, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Audi. Свой салон компания откроет уже в ближайший месяц.

Специалист по связям с общественностью Haval в России Светлана Лисицына сообщила, что Сибирь является для компании стратегически важным регионом, поэтому в нем планируется активно развивать дилерскую сеть.

«Помимо уже функционирующих дилерских центров в Омске и Новосибирске, мы планируем открыть центры в Кемерово и Новокузнецке. Также в планах  до конца года есть появление нашего бренда в Томске. Уже  в ближайший месяц будет открыт официальный дилерский центр в Красноярске на улице Авиаторов, соответствующий стандартам бренда Haval, а в июле начнутся продажи автомобилей», — пояснила представитель компании. 

Весной компания «Сибтрансавто», также представляющая в городе GM-AvtoVAZ, UAZ, Lifan, стала официальным дилером Haval в Новосибирске.

Haval является частью группы компаний Great Wall. Российское представительство Haval возглавляет Жером Сего, ранее руководивший в стране бизнесом японского бренда Datsun. По данным «Автостат.Инфо», в 2018 году в Сибири было зарегистрировано 137 новых автомобилей Haval против 57 годом ранее (+140%). В свою очередь в 1 квартале 2019 года в СФО было зарегистрировано 72 новых автомобиля Haval против 10 годом ранее (+62%).
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Автор: Политсиб.ру

Фото: haval.ru