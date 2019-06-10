«На все сто»: двое барнаульских выпускников получили высший балл по ЕГЭ

Двое алтайских выпускников получили высший балл по ЕГЭ по математике: Михаил Зятьков из барнаульского лицея №124 и Полина Киселева из гимназии №42 Барнаула. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края. В прошлом году такого результата добились также два человека.
«Я училась в математическом классе одной из лучших школ города. Математику искренне любила. С 10 класса я активно начала готовиться к ЕГЭ, потому что всегда считала профильную математику одним из самых сложных экзаменов. Каждый день уделяла решению задач не менее 1-2 часов», - так объяснила свой успех Полина Киселева.
Михаил Зятьков сообщил, что очень помогает участие в олимпиадах, посоветовал будущим выпускникам не упускать возможности в них участвовать и пожелал удачи на предстоящих экзаменах.
«В этом году, по моим ощущениям, задания ЕГЭ были лёгкие. Я готовился без репетиторов, решал варианты на уроках и на курсах в школе. Больше всего мне помогло участие в олимпиадах», - рассказал Михаил Зятьков.
Стали известны результаты сданных 25 мая экзаменов по литературе и географии
Средняя оценка по Алтайскому краю - 4. Базовую математику сдавали более 6 тыс. человек (6 % не справились), еще столько же сдали математику профильную. Средний балл по ней (51,65) увеличился относительно прошлого года.
Не позднее 14 июня будут также объявлены результаты по истории и химии.