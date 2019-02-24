На ремонт сибирского полпредства потратят более 3 млн рублей

Новости 13.06.2019 7:55 238

Здание полномочного представительства президента в Сибирском федеральном округе планируют отремонтировать за 3,1 млн рублей. Интересно, что подрядчика выберут без конкурса уточняет «Тайга инфо».

Как пишет издание, ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» управления делами президента РФ заказало капремонт сибирского полпредства, который расположен на улице Державина в Новосибирске.

Подрядчику предстоит провести инженерно-техническое проектирование и монтажные работы. Подробной информации на портале госзакупок не опубликовано.

К слову, исполнителя выберут без конкурса. Начальная цена контракта составляет 3,1 млн рублей, их выделят из «средств бюджетных учреждений».

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Напомним, ранее на ремонт сибирского полпредства в 2018 году потратили более 5 млн рублей. По контракту на 4,8 млн рублей в одном из помещений заменили ясеневые плинтусы, отремонтировали пол, оштукатурили стены, установили новую дверь, покрытую шпоном из ясеня, заменили проводку и провели интернет, а также установили встроенный шкаф. Пол и потолки отремонтировали в других кабинетах и коридоре. Также покрасили стены в подвале и заменили несколько окон. Подрядчик отремонтировал систему видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и фундамент.

А вот в 2017 году субподрядчиком ФГУПа выступало ООО «Производственно-строительная компания». За 3,3 млн рублей отремонтировали санузел - установили там «душевой комплекс» с гидромассажной панелью. Также заменили кондиционеры в служебных кабинетах и обновили часть теплотрассы и фундамент над ней.

«Произоводственно-строительная компания», по данным сайта госзакупок, заработала на бюджетных контрактах более 224 млн рублей. Самый крупный заказчик - новосибирское отделение пенсионного фонда. Важно отметить, компания выполняла работы в местном погрануправлении ФСБ и военной части №2668, расположенной рядом с бывшим новосибирским военным городком.