ЛДПР назвала своего кандидата на пост главы Республики Алтай

Новости 13.06.2019 7:12 440

ЛДПР выдвинет на пост главы Республики Алтай депутата регионального горсовета 31-летнего Дмитрия Софронова. Его кандидатуру одобрили на конференции регионального отделения Либерально-демократической партии России, которая прошла сегодня в Горно-Алтайске,

Кроме того, были выдвинуты кандидаты в депутаты Госсобрания по спискам и по одномандатном округам, пишут «Новости Горного Алтая».

Известно, за пост высшего должностного лица Республики Алтай поборется также Мерген Теркин, которого выдвинул федеральный политсовет Партии народной свободы.

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Кстати, кандидатом от КПРФ в противовес врио главы республики Олегу Хорохордину станет лидер партии Виктор Ромашкин. Остальные партии еще не уведомили избирком о дате конференций по выдвижению.

Дмитрий Софронов имеет высшее образование, экономист. Мастер спорта России по спортивному ориентированию. Трудовую деятельность начал в 2006 году спортсменом-инструктором в СДЮШОР, работал педагогом дополнительного образования, пожарным. В 2009—2010 годах проходил службу в армии. В настоящее время является директором специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта.

Член ЛДПР с 2005 года, с 2017 года – координатор регионального отделения партии. Депутат горно-алтайского горсовета.