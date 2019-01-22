ЛДПР назвала своего кандидата на пост главы Республики Алтай

ЛДПР выдвинет на пост главы Республики Алтай депутата регионального горсовета 31-летнего Дмитрия Софронова. Его кандидатуру одобрили на конференции регионального отделения Либерально-демократической партии России, которая прошла сегодня в Горно-Алтайске,
Кроме того, были выдвинуты кандидаты в депутаты Госсобрания по спискам и по одномандатном округам, пишут «Новости Горного Алтая».
Известно, за пост высшего должностного лица Республики Алтай поборется также Мерген Теркин, которого выдвинул федеральный политсовет Партии народной свободы.
Депутаты решили уйти с поста после того, как зампредседателя совета Юрий Корнеев устроил драку в местном кафе и остался безнаказанным
Кстати, кандидатом от КПРФ в противовес врио главы республики Олегу Хорохордину станет лидер партии Виктор Ромашкин. Остальные партии еще не уведомили избирком о дате конференций по выдвижению.