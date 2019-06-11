Скрытный Алтай: последний российский губернатор раскрыл свои доходы за 2018 год

Новости 11.06.2019 18:15 59

Сегодня, 11 июня, в сети появилась декларация о доходах и имуществе врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина за 2018 год. До настоящего времени он оставался единственным руководителем российского региона, кто не предоставил эти сведения.

Согласно декларации, доход Хорохордина составил 4,46 млн рублей. Напомним, что в 2018 году Хорохордин занимал должность главы НП «ГЛОНАСС». В собственности у него числится четыре квартиры (общей площадью около 220 кв. м), гараж (16,3 кв. м) и транспортные средства: автомобили Mercedes-Benz G-320, BMW 740, Chevrolet Camaro, мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic SWT 500F.

Губернаторы «двух Алтаев» последними в Сибири не раскрыли свои доходы Новости 20.05.2019 8:15 Декларации остальных глав регионов, представляющих СФО, доступны в Сети 1107

До этого момента последний раз Олег Хорохордин отчитывался о доходах в качестве чиновника по итогам 2014 года. Тогда он занимал пост замруководителя секретариата зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича. На тот период времени нынешний врио главы Республики Алтай отчитался за 38 млн рублей.

Напомним, самый большой доход из губернаторов Сибири в 2018 году показал Сергей Цивилев (Кемеровская область, 70 млн рублей). Далее расположились Александр Усс (Красноярский край, 21,9 млн рублей), Сергей Жвачкин (Томская область, 13,87 млн рублей), Александр Бурков (Омская область, 6,09 млн рублей), Виктор Томенко (Алтайский край, 5,58 млн рублей), Сергей Левченко (Иркутская область, 5,55 млн рублей), Андрей Травников (Новосибирская область, 4,68 млн рублей), Шолбан Кара-оол (Тыва, 4,27 млн рублей) и Валентин Коновалов (Хакасия, 607 тысяч рублей).