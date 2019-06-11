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На Алтае спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста в Катунь

Новости
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Очевидцы заметили на мосту в Республике Алтай девушку, которая перелезла через ограждение и намеревалась прыгнуть в Катунь. Однако туристку удалось спасти.

В последний момент инструктор Владимир Михайлов одернул девушку. Как пишут в одном из популярных пабликов «ВКонтакте», когда он стащил ее с ограды, девушка продолжала вырываться.

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Парень прыгнул с барнаульского моста в Обь

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Обошлось без травм

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По словам свидетелей инцидента, у молодой дамы  не было явной причины сводить счеты с жизнью, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.  

Мужчина проявил настойчивость и силой вывел девушку с моста, подальше от реки. Пользователи соцсетей отметили, что он оказался в нужное время в нужном месте.

Автор: Политсиб.ру