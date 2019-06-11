Алтайские «справороссы» рассказали, кто поборется за кресло в АКЗС этой осенью

Новости 11.06.2019 16:50 72

«Справедливая Россия» определилась с кандидатом в депутаты АКЗС по одномандатному избирательному округу № 2. Дополнительные выборы состоятся 8 сентября 2019 года. От эсеров в предстоящей кампании будет участвовать Наталья Лебедева, председатель местного отделения СР в Ключевском районе, сообщает пресс-служба партии.

Наталья Лебедева родилась 29 апреля 1976 года в селе Ключи Ключевского района Алтайского края. В 1993 году окончила среднюю общеобразовательную школу в Ключах. В 1991-м – школу искусств Ключевского района по классу фортепиано. После СОШ поступила в Ключевское ПТУ № 67 на специальность швея- мотористка, которое окончила в 1994 году. В 1997 году поступила в Бийский педагогический университет имени В. М. Шукшина, который окончила в 2002 году.

Депутат Барнаульской думы отказался предоставить декларацию о доходах Новости 22.05.2019 10:55 Теперь народный избранник автоматически будет лишен своего мандата 2046

В 2003-2007 годах обучалась в Московском психолого-социальном институте и получила квалификацию учитель – логопед, специальный психолог. В 1996-2005 годах занималась индивидуальным предпринимательством. С августа 2003 года работала в Новополтавской средней школе педагогом-психологом. С января 2005 по ноябрь 2014 года трудилась в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания Ключевского района». С октября 2016 года – директор ООО ЧОО "Белый лебедь".

Ранее Лебедева ни в какой партии не состояла. В 2008 году принимала участие в выборах главы сельсовета Ключей. В «Справедливой России» – с февраля 2019 года.

Кого будут выбирать в Алтайском крае осенью 2019 года? Новости 04.06.2019 10:20 Главное внимание будет приковано к довыборам в АКЗС по одномандатному округу № 2 776

Кроме эсеров своих кандидатов на довыборы в Заксобрание назвали в "Единой России" (Владимир Репкин) и КПРФ (Флюр Хакимов). Ожидается, что за мандат поборется и представитель от ЛДПР. Не исключено, что на кресло в АКЗС будет претендовать кто-то из самовыдвиженцев. Пока в СМИ озвучивалось имя Максима Банных.