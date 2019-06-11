Школьники профильного класса Алтай-Кокса проходят учебную практику на заводе

Новости 11.06.2019 18:45 54

Ученики профильного класса Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) проходят учебную практику на заводе.

На экскурсиях старшеклассники знакомятся с технологией производства кокса. В химических лабораториях им демонстрируют различные методы исследований качества коксохимической продукции. Это помогает ребятам глубже понять профильный предмет химию, определиться с выбором будущей профессии, получить практические навыки в условиях реального производства.

Профильный класс Алтай-Кокса в заринской школе №15 открыли в сентябре 2018 года. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы по химии и биологии, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона. Выпускники профильного класса будут иметь преимущества при поступлении в технические вузы, а в дальнейшем – при трудоустройстве на предприятие.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.