Благодаря ВТБ в онлайн-кассах РЖД будут принимать карты UnionPay

Новости 11.06.2019 16:15 73

Банк ВТБ теперь предоставляет услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России.

Процесс покупки билетов туристами отныне серьезно упростится – они смогут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.