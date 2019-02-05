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Миллионный ущерб: полиция «выловила» рыбаков-браконьеров на Алтае

Новости
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В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции подвели итоги операции «Нерест». Ущерб, причиненный браконьерами водным биологическим ресурсам региона, превышает один миллион рублей. В ходе мероприятия 29 нарушителей привлечены к ответственности.

Например, на реке Лебедь в Турочакском районе задержаны двое жителей Республики Алтай , они незаконно вылавливали рыбу, используя запрещенные орудия лова. Добычей нарушителей стали 365 рыб разных видов. Как подчеркивают в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте, в Каменском районе Алтайского края браконьеры полностью перекрыли протоку Каменская Суева ставной сетью длиной более 100 метров.

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Отдел дознания возбудил в отношении мужчин уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. В отношении еще 14 задержанных транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении.

В ряде случаев транспортным полицейским удалось спасти незаконно выловленную рыбу. Так, на реке Обь сотрудники Алтайского линейного управления МВД России обнаружили запутавшегося в браконьерских сетях сибирского осетра. После освобождения его выпустили в естественную среду обитания. 

Добычей браконьеров становилась не только рыба. Во время одного из рейдов сотрудники линейного пункта полиции в порту Барнаула недалеко от поселка Гоньба задержали жителя краевой столицы, в лодке которого обнаружили тушку бобра.

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Сотрудники транспортной полиции напоминают, что с ноября 2018 года установлены новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Такса за один экземпляр сибирского осетра составляет 160 456 рублей, стерляди – более 4,5 тысячи, сазана, щуки и карпа - 925, леща - 500 рублей. Кроме того, при исчислении ущерба, причиненного в запрещенные для осуществления рыболовства периоды, дополнительно учитывается 100 процентов таксы за экземпляр соответствующего вида биоресурсов.

Автор: Политсиб.ру