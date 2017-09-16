Скончался руководитель Барнаула, возглавлявший город 14 лет

Новости 11.06.2019 14:40 168

11 июня после тяжелой болезни, в возрасте 91 года, скончался Анатолий Мельников, руководивший Барнаулом на протяжении 14 лет – с 1972 по 1986 год. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Анатолий Мельников родился в поселке Рассвет Тальменского района Алтайского края. После окончания школы поступил в Барнаульский педагогический институт. В возрасте 26 лет Анатолий Иванович был назначен на должность заместителя председателя горисполкома. В эти годы ему было поручено курирование вопросов благоустройства города, озеленения, строительства школ, детских садов, учреждений культуры. В 1960-х годах Мельников был назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства крайисполкома

При нем было построено более 4 млн кв. м жилья, механический и пивоваренный заводы, три вокзала, три рынка, три кинотеатра, кондитерская фабрика, молочный комбинат, ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное депо, второй речной водозабор, детские сады, школы, училища, вузы, больницы, краевой Театр драмы, Алтайский государственный университет и многое другое. Также он принимал участие в проектировании Мемориала Славы.

В конце 1986 года Мельников, по состоянию здоровья и возрасту сложил полномочия председателя горисполкома и возглавил краевое управление газового хозяйства. 14 декабря 1995 года он зажег факел в честь прихода в Барнаул природного газа. Его преемником стал Владимир Баварин.

Люди Алтая: Кто был самым эффективным мэром Барнаула? Новости 16.09.2017 0:25 724

Осенью 2008 года Мельникову было присвоено звание Почетного гражданина Алтайского края.

Похороны состоятся 13 июня.