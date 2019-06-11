«Мучения» без горячей воды продолжаются для жителей Барнаула

В барнаульском квартале «Лазурный» произошло аварийное отключение горячей воды. Как пишет «АиФ-Алтай» было обнаружено повреждение теплосети, обслуживанием которой занимается ООО «Коммунал-сервис».
В результате без горячего водоснабжения остались порядка 20 домов. Управляющая организация преступила к ремонтным работам. В кратчайшие сроки повреждения будут устранены.
Дополнительные ремонтные работы завершат к 17 июня
Ранее «Политсибру» сообщал, что срок подачи горячего водоснабжения в поселке Новосиликатный и нескольких жилых домах на улице Малахова переносится на 17 июня. Позже срока, заявленного ранее, горячую воду получат 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада.
Дело в том, что на магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций.
Первыми под временное отключение горячего водоснабжения попадут потребители по контуру ТЭЦ-3, а затем – ТЭЦ-2
По контуру ТЭЦ-2 в Барнауле горячую воду отключат с 17 июня по 10 июля, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании. Напомним, что горячую воду по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле частично запустили раньше срока на 12 дней – с 24 мая.