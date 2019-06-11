«Мучения» без горячей воды продолжаются для жителей Барнаула

Новости 11.06.2019 13:00 89

В барнаульском квартале «Лазурный» произошло аварийное отключение горячей воды. Как пишет «АиФ-Алтай» было обнаружено повреждение теплосети, обслуживанием которой занимается ООО «Коммунал-сервис».

В результате без горячего водоснабжения остались порядка 20 домов. Управляющая организация преступила к ремонтным работам. В кратчайшие сроки повреждения будут устранены.

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Ранее «Политсибру» сообщал, что срок подачи горячего водоснабжения в поселке Новосиликатный и нескольких жилых домах на улице Малахова переносится на 17 июня. Позже срока, заявленного ранее, горячую воду получат 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада.

Дело в том, что на магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций.

Стало известно, когда в Барнауле отключат горячую воду Новости 26.03.2019 11:30 Первыми под временное отключение горячего водоснабжения попадут потребители по контуру ТЭЦ-3, а затем – ТЭЦ-2 920

По контуру ТЭЦ-2 в Барнауле горячую воду отключат с 17 июня по 10 июля, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании. Напомним, что горячую воду по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле частично запустили раньше срока на 12 дней – с 24 мая.