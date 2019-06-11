В предстоящее воскресенье, 16 июня, в Турочаке пройдут досрочные выборы главы поселения. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая». Должность стала вакантной в марте, когда Виктор Осипов, руководивший поселением с 2014 года, был назначен главой Турочакского района.
На кресло главы Турочака претендуют семь кандидатов - от ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцы. «Единая Россия» не выдвинула никого.
История местного самоуправления в Турочакском районе изобилует интригами и кадровыми перестановками. Так, Турочакский район стал первым, где была опробована новая схема формирования власти, при которой главой района становился председатель районного совета депутатов, а главу администрации назначали депутаты по представлению конкурсной комиссии. В результате в конце 2014 года главой района стал Владислав Рябченко.
Решение приняли районные депутаты
В 2017 году район всколыхнула волна протестов, вызванных варварскими вырубками лесов на землях сельхозназначения. Всю зиму местная общественность разбиралась, кто виноват в сложившейся ситуации, проводила митинги, писала письма в прокуратуру, пикетировала резиденцию полпреда президента, а потом обсуждала предложенный правительством проект охраны лесов. Существует мнение, что «разжигал» тему глава села Турочак Виктор Осипов, как раз с расчетом на предстоящие выборы. Основной удар принял на себя глава района Владислав Рябченко, который ездил по селам, встречался с местными жителями и пытался утихомирить людей.
По версии НГА, за этими коллизиями мог стоять депутат Госсобрания Вечеслав Кыдатов, которому принадлежит немало земель сельхозназначения, где и производились рубки леса. Именно он привел к власти Елену Унучакову осенью 2013 года (в декабре 2014 года ее отрешили от должности). Кыдатов сейчас является одним из кандидатов на пост главы Республики Алтай.
Бизнесмен в нынешнем созыве Эл Курултая представлял КПРФ
В конце февраля 2019 года главой Турочакского района по результатам конкурса депутаты одиннадцатью голосами «за» назначили Виктора Осипова, а на состоявшейся 5 апреля сессии Турочакского районного совета 12 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий председателя с Владислава Рябченко.
На предстоящих выборах за пост главы Турочака будут бороться семь кандидатов: