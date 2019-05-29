«Есть над чем подумать»: что стоит за массовыми увольнениями в барнаульской библиотеке?

Новости 11.06.2019 12:05 212

В конце мая ряд региональных СМИ сообщили о том, что библиотека №11 в Барнауле в районе ВРЗ находится на грани закрытия. «Политсибру» ранее представил точку зрения руководства учреждения. По официальной версии, слух был запущен бывшей сотрудницей библиотеки. Однако существует и альтернативный взгляд на происходящее.

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Накануне в редакцию поступило сообщение от читательницы Натальи Мишиной, которой были известны детали конфликта. Она рассказала свое видение ситуации и обратила внимание на то, что бывшие сотрудники госучреждения ушли не по собственному желанию. По ее словам, на их место были заранее найдены новые библиотекари, не смотря на низкий уровень зарплаты.

«О закрытии говорят все - и учителя, и посетители. Списали все на бывшую сотрудницу. Чем бывшие сотрудники, интересно, не угодили. Тем, что проводили конкурсы для детей, викторины, праздники? На 8 Марта праздник, на день матери праздник и т. д. И все на добровольных началах. С чаепитием и призами. Один только конкурс «самый читающий класс» чего стоил. А теперь что? То санитарный день, то ремонт. Сведут на нет посещаемость и закроют как невостребованную концу года, если не раньше. А сотрудников бывших просто уволили, они уходили «в никуда». А выставили так, как будто они сами уволились. И желающие на их места были найдены заранее. Это на такую-то зарплату. Не странно? Есть над чем подумать», - рассказала Мишина.

По ее словам, до весны нынешнего года библиотеку посещали целыми классами. Только с начальных классов были «подписаны» более 150 человек.

«Я когда писала это обращение, это был скорее крик о помощи. Не ожидала так много негатива. Вас удивляет, что дети читают книги и им это нравится? Лучше пусть они творят, бог знает что? Дети туда шли после школы целыми классами, и не только начальные. Порой засиживались там, всегда знаешь, где они. Сотрудники знали всех ребят по имени. Забирать у детей последнее? А потом жаловаться, какие дети некультурные и невоспитанные. А кто их делает такими? На ВРЗ и так некуда пойти детям. Куда катимся?», - написала горожанка.

Барнаульские депутаты оптимизируют библиотечную сеть в городе Новости 22.03.2019 11:45 Оптимизация в данном случае не предполагает сокращения библиотек или персонала 1149

Ранее сообщалось, что барнаульские депутаты намерены провести оптимизацию библиотечной сети в городе. Как поясняла «Политсибру» депутат БГД, председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашёва, оптимизация в данном случае не предполагает сокращения библиотек или персонала, это может коснуться только административно-управленческого аппарата.

На данный момент в Барнауле функционируют 16 филиалов муниципальной централизованной библиотечной сети, которые обслуживают 110 тысяч горожан в год.