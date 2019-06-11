Россельхозбанк приготовил спецпредложение для жителей «двух Алтаев»

Новости 11.06.2019 11:45 89

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям двух Алтаев воспользоваться специальным предложением Банка по ипотеке. До 1 июля 2019 года у клиентов Россельхозбанка имеется возможность оформить займ в рублях сроком до 30 лет под 9,7% годовых при первоначальном взносе от 20%. Минимальная сумму кредита– 100 тыс. рублей, максимальная - 60 млн рублей. Кредитные средства можно использовать для приобретения квартиры, в том числе таунхауса/обособленной части жилого дома с земельным участком, на первичном и вторичном рынках недвижимости. Обязательным условием является страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.

Стоит отметить, что на 01.06 2019 года объем ипотечного кредитного портфеля Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк», превысил отметку в 4,1 млрд рублей. Всего в Алтайском филиале займы на жилье оформили более 4,4 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай.

«Ипотека - один из самых востребованных продуктов у жителей двух регионов, желающих улучшить свои условия проживания. В связи с этим, данный продукт является очень популярным продуктом в розничном сегменте рынка. По данным на 1 июня ипотечные займы составляют 40% кредитного портфеля филиала», - отметил заместитель директора филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.