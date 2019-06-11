УФНС: алтайские должники не поедут в отпуск

Новости 11.06.2019 10:25 99

Без отдыха за границей этим летом останутся должники из Алтайского края. Судебные приставы могут ограничить для неплательщиков выезд из России. Под санкции попадут недобросовестные владельцы квартир, жилых домов, земельных участков и автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе УФНС, по состоянию на 10 июня задолженность жителей Алтайского края по имущественным налогам составляет 2,3 млрд рублей. С начала года долги сократились на 444 млн рублей.

«При несвоевременной уплате налогов, за каждый календарный день просрочки рассчитываются пени на сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ – это 8,82% годовых», - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова, должник может понести и другие дополнительные издержки и неудобства. Например, рассмотрение заявления от налоговой мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины. После направления судебного приказа возбуждается исполнительное производство – с должника могут взыскать еще и исполнительский сбор, это 7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей.

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«В ходе исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества – должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, блокируются и банковские счета. Также приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга – это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль. Отпуск для неплательщика тоже окажется под угрозой срыва – ему могут запретить выезд за пределы страны», - уточнила Суханова.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Сведения можно также получить на портале Госуслуг и в ближайшем МФЦ.