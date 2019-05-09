Крупный барнаульский застройщик вышел на рынок Петербурга

Новости 11.06.2019 9:55 366

Один из крупнейших застройщиков Барнаула - «ИСК Союз», подконтрольная бизнесмену Владимиру Отмашкину, выходит на рынок Петербурга. Не так давно компания приобрела завод ЖБИ «Перспектива» во Всеволожском районе, сообщает издание Новый проспект.

Гендиректор завода ЖБИ «Перспектива» Андрей Семенов подтвердил смену собственников предприятия. От дальнейших комментариев отказался. В ИСК «Союз» информацию отрицают. По данным же игроков местного рынка, алтайский застройщик выкупил производственные мощности еще в начале текущего года и уже активно работает на предприятии.

Не исключено, что актив планируется развивать с участием компании «Петрострой»: в настоящее время она переделывает проект нового комплекса в Мурино на 70 тысяч кв. м под панели завода «Перспектива». По мнению источника, барнаульская компания может выйти на рынок в партнерстве с «Петростроем», взяв долю в проекте по бартеру.

Новый облик города: высотки сменят частный сектор в Барнауле Новости 09.05.2019 13:12 На днях проект планировки территории одобрил Градостроительный совет 445

Барнаульская ИСК «Союз» в Санкт-Петербурге неизвестна. Но в Алтайском крае — это одна из крупнейших строительных компаний - с 2001 по 2015 годы она построила 676 тысяч кв. м жилья, работает в Барнауле и Новосибирске, владеет строительными предприятиями, заводом АО "БКЖБИ-2", а также активами в сельском хозяйстве. Питерские эксперты убеждены, что девелопер планирует заниматься жилищным строительством в северной столице.

«В целом рынок ЖБИ, бетона, цемента сейчас демонстрирует определённый подъем. Застройщики, чтобы не работать по эскроу-счетам, стремятся показать 30% готовность объектов, а также определенный объем продажи квартир. Поэтому сейчас оживился спрос на стройматериалы, застройщики продают квартиры аффилированным лицам, чтобы продемонстрировать нужные показатели в строительстве и продажах. Второе полугодие может оказаться хуже — необходимости «демонстрировать показатели» уже не будет, а кто не сможет достичь нужных параметров в первом полугодии, перейдут на работу с эскроу», — говорит директор по развитию ООО «ДСК» Ильдар Кутыев.

Для ИСК «Союз» это выход в новый регион с высокой конкуренцией как на рынке жилья, так и среди производителей ЖБИ. Интересно, что ранее на питерском рынке работали лишь местные компании, московские, казанские и архангельские.