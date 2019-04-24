Как изменились цены на Алтае

Новости 11.06.2019 8:45 395

Алтайкрайстат опубликовал данные об индексах потребительских цен за май 2019 года. «Политсибру» проанализировал приведенные показатели по Алтайскому краю и Республике Алтай. Индексы указаны по отношению к предыдущему периоду и по отношению к декабрю минувшего года.

По Алтайскому краю инфляция выросла на 0,3 % по сравнению с апрелем и на 2,5 % с начала года. Для Республики Алтай эти цифры составили 0,3 % и 1,3 % соответственно. Таким образом, видно, что по сравнению с предыдущим календарным периодом цены в крае росли почти вдвое быстрее, чем в республике. В целом по стране рост инфляции за май составил все те же 0,3 %, а за первые пять месяцев текущего года - 1,9 %.

Глазами крайстата: как на Алтае за прошедшие четыре месяца изменились цены Аналитика 24.04.2019 16:15 «Политсибру» проанализировал рост цен на основные продукты питания и промышленные товары с января по апрель 884

Индекс цен на продовольственные товары в крае показывает значение 0,7 % к предыдущему месяцу и 3,7 % к предыдущему году. В республике – 0,5 % и 3,5 %.

Промтовары в крае подорожали за май на 0,1 % и на 1,7 % за год, а вот в соседнем регионе данная группа товаров подешевела – индекс уменьшился на 0,3 % за месяц и 0,9 % за год. Т.е. в Республике Алтай наблюдается дефляция.

При этом в Алтайском крае подешевели услуги – индекс за месяц снизился на 0,3 %. Впрочем, годовое значение все равно показывает рост, составивший 2,1 %. В Республике Алтай услуги не дешевели, индексы выросли на 0,8 % относительно предыдущего месяца и на 1,8 % по отношению к концу прошлого года.