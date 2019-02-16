Тюменскую и Курганскую области предложили объединить

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свой регион с Тюменской областью, передает РБК. С этой идеей Шумков, которому предстоит избираться на первый срок, обратился в администрацию президента РФ. Ответа на свое предложение он пока не получил.
Идею объединения регионов Шумков аргументирует экономическими соображениями. Многие жители Курганской области ездят на заработки в Тюмень, так что в регионе идея объединения нашла бы поддержку. Шумков приводит экономические доводы, связанные с тем, что объединение с Тюменской областью может дать толчок для развития Курганской, где на сегодняшний день отсутствуют точки роста.
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«По уровню дотаций мы приблизились к уровню республик Северного Кавказа. У нас 49% бюджета формируется деньгами из федерального центра. В Курганской области самый высокий уровень бедности среди регионов Уральского федерального округа — 21% жителей. С 1991 года население сократилось на 300 тыс. человек, рождаемость за последние пять лет сократилась на треть», – подчеркнул врио губернатора.
28 мая Шумков выступил на медиафоруме в Кургане, где заявил, что для решения каких-либо вопросов ему приходится прилагать в 13 раз больше усилий, чем потребовалось бы в Тюменской области. Руководитель региона связал это с неготовностью к формату работы для людей и отсутствием у чиновников на местах причинно-следственной связи в понимании, что от их работы что-то зависит.
«В ручном режиме приходится ежедневно разгребать ситуации, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих задач и функций управленцами разных сфер и ведомств. Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами. Ремонтируем детские учреждения так, что мебель в них рассыпается от прикосновения. <…> И на фоне всего этого мы просто кричим о том, что ни на что не хватает денег!» — возмутился Шумков.
Главная задача регионов - найти точки роста
Политолог Виталий Иванов согласен, что Курганская область — отстающий регион, однако считает, что разумнее было бы, наоборот, разделить область на несколько частей, а не присоединять ее к Тюменской области. Тем более, что, по словам эксперта, рано или поздно будет обсуждаться вопрос ее объединения с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами и вместе с Курганской областью получится мегарегион.
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В 2003 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступал с идеей объединения Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Мотивировал он это тем, что Челябинская и Свердловская области только вместе смогут «вытянуть» дотационную Курганскую область. Главы Челябинской и Курганской областей Петр Сумин и Олег Богомолов соответственно тогда публично высказались против объединения. «Подобные идеи вызывают только раздражение в регионах», — заявил, в частности, Богомолов. Позже на тему присоединения Курганской области к тем или иным соседним регионам неоднократно высказывались местные политики.